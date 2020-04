Coronavirus in provincia di Verona, almeno un caso in ogni comune

I casi positivi totali, i deceduti, i negativizzati, i casi positivi attuali e i ricoverati; il tutto suddiviso per comune di domicilio del paziente. È quello che si può leggere nella tabella trasmessa oggi, 23 aprile, da Azienda Zero di Regione Veneto. I dati sono riferiti ai comuni della provincia di Verona e sono aggiornati alle 8 di questa mattina.

Come nella precedente rilevazione, sono tre i comuni veronesi con più di 100 casi (Legnago, San Pietro in Cariano e Verona), ma non ci sono più territori comunali senza cittadini positivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery