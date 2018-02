Mafie ed economia locale: "Fondamentale educare i giovani alla legalità"

Mafia e collusione sono la maggior minaccia alla democrazia di questo Paese . Sono fenomeni che vanno repressi, con la collaborazione di tutte le Istituzioni e gli strumenti a disposizione. A cominciare dall’educazione, nelle scuole ma anche nelle associazioni e nelle diverse realtà del territorio. I giovani devono avere ben chiaro il concetto di legalità e di trasparenza , così come i danni che la corruzione arreca alla società.

Lo ha dichiarato martedì mattina l'assessore all'Anticorruzione e Trasparenza, Edi Maria Neri, durante il seminario di formazione “Mafie ed economia: come prevenire le infiltrazioni e tutelare le imprese a livello locale”, tenutosi a Palazzo Pompei.

L’istituzione, fin da subito, di un assessorato specifico, così come la scelta di aderire ad Avviso Pubblico – prosegue l’assessore - va proprio nella direzione di tutelare il territorio veronese, che non sembra essere esente da infiltrazioni mafiose. La legalità fa parte dei principi alla base del nostro programma di mandato. Diverse, inoltre, le azioni già attuate a tutela della trasparenza, come gli incontri a porte aperte con soggetti portatori di interesse, al fine di evitare episodi collusivi.