I soldi sporchi della mafia russa reinvestiti nella zone del lago di Garda

Una «colonia russa». Così potrebbe diventare l'area del lago di Garda su cui da anni si stanno concentrando le attenzioni e gli investimenti della criminalità organizzata russa.

Cinzia Reboni su L'Arena ha provato a ricostruire il mosaico dell'attuale situazione, mettendo insieme i pezzi di alcune inchieste che riguardano la mafia russa sul territorio bresciano e veronese. Inchieste che hanno dimostrato un certo radicamento di questo tipo di criminalità organizzata nel settore finanziario e immobiliare. Il tutto senza mostrare i muscoli con la violenza, ma solamente con la capacità economica di cui dispone.

Gli investimenti mafiosi si concentrerebbero nella zona del Basso Garda e nei territori che attirano più turisti, tra cui anche quello di Bardolino. Perché è proprio nelle attività legate al divertimento e alla ricettività turistica che la mafia russa si sarebbe concentrata per reinvestire i guadagni delle numerose attività illecite che gestisce.

E un altro punto messo in luce dagli investigatori è la capacità di unire le forze con altri gruppi criminali italiani, come ad esempio la 'ndrangheta che con i suoi uomini procacerebbe affari in zona lago per i ricchi mafiosi russi.