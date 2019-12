Si è spento a 97 anni Leonzio Veggio, ex assessore e sindaco di Verona

Ieri, 23 dicembre, è deceduto all'età di 97 anni Leonzio Veggio, ex consigliere comunale ed ex sindaco di Verona. Insegnante in pensione, nato il 20 febbraio 1922 nel capoluogo scaligero, Veggio è stato esponente della Democrazia Cristiana ed è entrato per la prima volta a Palazzo Barbieri nel 1960.

L'attuale sindaco di Verona, Federico Sboarina, lo ha ricordato così: