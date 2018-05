Grave lutto nel Comune di Malcesine: muore il sindaco a 48 anni

Se ne è andato dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia il sindaco di Malcesine Nicola Marchesini all'età di soli 48 anni. Si è spento nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 maggio il primo cittadino della località lacustre, eletto nel 2015 con la lista civica "Nuova Malcesine", dopo essere entrato in Consiglio comunale tre anni prima.

In queste ore si moltiplicano sul web i messaggi di cordoglio da parte di semplici cittadini, ma anche di personalità della politica locale:

Solidarietà e cordoglio arrivano anche dal consigliere regionale veneto Andrea Bassi:

«Ciao Nicola riposa in pace... - si legge in un post pubblicato da Bassi - Anche se le strade della politica ad un certo punto ci hanno diviso, l'amicizia e la collaborazione non è mai mancata....Un abbraccio ai tuoi cari e a tutti gli amministratori del comune di Malcesine».