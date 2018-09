Lutto, è venuta a mancare Nicoletta Ferrari, l'ideatrice di Dismappa

La notizia si è diffusa davvero rapidamente questa mattina, 28 settembre, anche attraverso i social network dove in molti hanno espresso la propria tristezza per la scomparsa di Nicoletta Ferrari.

Fotografa veronese di 53 anni, dopo un incidente stradale è stata costretta a muoversi su una sedia a rotelle. E da quella sedia a rotelle ha combattuto ogni giorno per i diritti dei disabili e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. È stata lei a lanciare il progetto Dismappa e presiedeva anche l'omonima associazione. Dal 2012, il progetto è riuscito a mappare la città di Verona, mostrando l'accessibilità di luoghi pubblici e monumenti e offrendo un supporto fondamentale per i turisti disabili.