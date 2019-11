Si è spenta Anna Zegarelli, cordoglio per la giornalista di RadioVerona

Anche la nostra redazione si unisce al cordoglio espresso dal mondo del giornalismo per la scomparsa di Anna Zegarelli, giornalista di RadioVerona.

Anna Zegarelli si è spenta ieri pomeriggio, 8 novembre, a 52 anni; lasciando due figli, Michele e Carola, che ha saputo crescere da sola. Lunedì scorso, 4 novembre, la cronista ha avuto un malore in redazione. Soccorsa e portata in ospedale, i medici hanno provato a salvarla con un intervento alla testa. Purtroppo, però, la sua vita si è interrotta quattro giorni dopo il malore.

Giornalista professionista dal 2007, ha lavorato nel gruppo Athesis dalla metà degli anni Novanta, cominciando come collaboratrice della cronaca, poi fu assunta a TeleArena, dedicandosi soprattutto alla radio.