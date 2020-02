Lutto per la morte di Adriano Vincenzi. «Straordinario uomo di chiesa»

A causa di una breve e grave malattia, si è spento stamattina, 13 febbraio, a 68 anni, monsignor Adriano Vincenzi. Aveva lanciato ed era rimasto coordinatore del Festival della dottrina sociale della chiesa, organizzato da anni a Verona. Ma Adriano Vincenzi è stata anche a lungo la guida della Fondazione Toniolo, che nella sua pagina Facebook ha pubblicato questo messaggio.

Monsignor Adriano Vincenzi era sempre stato attivo nell'ambito del terzo settore e da qualche mese era stato nomina consulente ecclesiastico dell'Ucid (Unione cristiana imprenditori e dirigenti). E il lutto per la sua scomparsa è molto forte in città. Un lutto che il vicepresidente del consiglio regionale Massimo Giorgetti ha espresso con queste parole.

Mi unisco al dolore di tutta la cittadinanza veronese per la perdita di monsignor Adriano Vincenzi - ha scritto Giorgetti - Oggi Verona perde uno straordinario uomo di Chiesa, un faro dell'impegno sociale e un riferimento per le istituzioni. Tutti noi ci ricordiamo del suo impegno quotidiano per la formazione di politici e amministratori come promotore della scuola diocesana veronese di formazione all'impegno socio-politico che ha arricchito di idee e valori la politica del nostro territorio. Da coordinatore del Festival della Dottrina sociale della Chiesa ha saputo infondere in tantissimi il principio di libertà, solidarietà e bene comune. Lo ricorderemo a lungo.