Lungadige Re Teodorico, corpo nel fiume recuperato dai vigili del fuoco

Questa mattina, 21 ottobre, intorno alle 12.30 i vigili del fuoco veronesi hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo dall'Adige a Verona.

In mattinata, alcuni cittadini avevano chiamato alla centrale operativa per segnalare la probabile presenza di una salma nel fiume in zona lungadige Re Teodorico. I pompieri sono giunti sul posto con la squadra specializzata nei recuperi in acqua e, dopo aver identificato il corpo, lo hanno raggiunto con il gommone.

Insieme ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti anche gli uomini del 118 e della polizia.