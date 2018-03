Lungadige Galtarossa, intesa tra Comune e Acciaierie di Verona per la viabilità

Dalla positiva collaborazione tra il Comune e le Acciaierie di Verona è nato un documento che l'azienda si è impegnata a distribuire, a partire da lunedì 12 marzo, ai suoi fornitori e autisti per migliorare la viabilità in zona lungadige Galtarossa.

La lettera, hanno fatto sapere dal Comune, richiama i camionisti che consegnano e ritirano materiale nello stabilimento a rispettare il codice della strada e le segnaletica stradale. Alcune manovre, infatti, provocano disagi alla circolazione, come ad esempio la svolta a sinistra da parte dei camion che percorrono lungadige Galtarossa per entrare nello stabilimento o il mancato rispetto delle limitazioni per il traffico pesante verso viale Venezia e San Michele e ancora la sosta su tutto lungadige Galtarossa.

Per coloro che non rispetteranno le disposizioni, l'azienda prevede anche la limitazione all'ingresso nello stabilimento. Inoltre, delle pattuglie della polizia municipale saranno presenti in zona per verificare il rispetto norme e dalle ordinanze dirigenziali vigenti.