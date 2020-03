Coronavirus, Zaia: «I veneti devono capire di stare in casa. Tra 5 giorni picco nelle terapie intensive»

È un governatore del Veneto dai toni sicuramente più decisi quello apparso oggi, mercoledì 11 marzo, durante l'ormai consueta conferenza stampa mattutina di aggiornamento sulla situazione coronavirus nella regione.

Luca Zaia non ha usato mezzi termini: «Rispetto alle terapie intensive (segnalate in numero di 68 alle ore 7.30 di oggi ndr) vi posso già dire che sono salite a 75». E proprio su questo i toni di Zaia divengono d'improvviso drastici: «Voglio fare una comunicazione ai veneti, i veneti devono capire che devono restare in casa. I veneti devono capire che la prima cura al virus siamo noi».

Poi il governatore Zaia rivela: «I nostri modelli ci dicono che tra 5 giorni avremo un picco nelle terapie intensive, i nostri modelli ci dicono che se continuiamo a non rispettare le regole entro il 15 di aprile avremo 2 milioni di veneti contagiati. Allora il vero tema è che dobbiamo richiamare tutti alla responabilità». Cosa significa "responsabilità"? Zaia lo chiarisce in termini molto netti: «Non andare il fine settimana al mare a fare passeggiate, non andare nei centri commerciali, non andare nelle piazze, non andare in nessun posto che non sia il posto di lavoro o il negozio di alimentari per approvvigionarsi di generi alimentari».