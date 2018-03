Zaia lancia la candidatura delle Dolomiti per le Olimpiadi invernali del 2026

L’annuncio lo ha dato il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, parlando oggi a margine di un’inaugurazione all’ospedale di Conegliano.

Un progetto, quello annunciato dal Presidente del Veneto, che ha incontrato il favore di Stefano Casali, consigliere di Centro Destra Veneto – Autonomia e Libertà

Per l'Onorevole Daniela Sbrollini, del Partito Democratico, si tratta di "un’idea ambiziosa, condivisibile ma tutta da ancora da costruire".

Lo sport non ha e non deve avere colore politico. Se all’indomani del grande no di Roma per le olimpiadi 2024 anche il movimento cinque stelle pare essersi ricreduto sull’opportunità dei giochi del 2026, significa che ormai trasversalmente i Giochi sono considerati un fattore positivo di crescita. Questi non solo rappresentano solamente l’opportunità di ospitare un grande e storico evento sportivo internazionale, ma anche una ricaduta positiva in termini economici, occupazionali e di immagine per la regione e per tutto il Paese.

Per realizzare quest’obiettivo serviranno però unità ed entusiasmo da parte di tutti, per prime le istituzioni che devono fare squadra, senza distinzioni di colore politico.

L’Italia per questi Giochi ha un piccolissimo vantaggio: saranno assegnati durante la sessione CIO di Milano, nell’autunno 2019. Un evento che il CONI Italiano guidato da Giovanni Malagò ha saputo recentemente ottenere. Se questa sfida sarà intrapresa non verrà meno un mio grande impegno da parlamentare per il Veneto e per l’Italia.