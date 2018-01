Lotteria Italia, otto biglietti venduti nel veronese valgono 20mila euro

Ieri, 6 gennaio, giorno tradizionalmente legato all'estrazione dei numeri vincenti della Lotteria Italia. Tre le categorie di premi, la prima è quella più ambita, dal primo premio da 5 milioni di euro al quinto da 500mila euro. Da 50mila euro invece i biglietti che hanno vinto i premi di seconda categoria e da 20mila euro i premi per i biglietti che si sono aggiudicati quest'anno i premi della terza categoria.

La fortuna è passata anche in provincia di Verona, anche se nel territorio scaligero non sono stati venduti biglietti particolarmente ricchi. Il biglietto d 5 milioni di euro è stato venduto ad Anagni, in provincia di Frosinone, e gli altri premi più sostanziosi sono stati vinti nel Lazio, in Piemonte e in Lombardia. Nessuno dei 50 biglietti da 50mila euro è stato venduto nel veronese e solo uno di questi è stato venduto in Veneto (a Vicenza, il biglietto Q 186089).

Qualche gioia ai veronesi è arrivata con i premi della terza categoria. Ecco i biglietti che valgono 20mila euro che sono stati venduti nel nostro territorio: