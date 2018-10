Schiamazzi, pregiudicati e spaccio. Un altro locale chiuso dal Questore

Oggetto di numerose segnalazioni fatte dai cittadini ai carabinieri della Compagnia di Legnago, che poi hanno dato il via ai controlli, il Fuori Orario di Villa Bartolomea, situato al civico 246 di Corso Fraccaroli, chiuderà per 15 giorni, così come disposto giovedì dal Questore di Verona.

Dagli uffici di lungadige Galtarossa infatti, ha comunicato che sono stati svolti numerosi interventi presso il locale, finito al centro di diverse lamentele per schiamazzi e disturbo della quiete pubblica, per accertare la presenza all'interno di persone gravate da diversi precedenti penali e di polizia, in particolare per reati contro il patrimonio, per illecita detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e per abuso di bevande alcoliche.

L'attività di controllo dei militari del Comando di Legnago e della stazione di Castagnaro, ha avuto inizio già nel settembre dello scorso anno con diversi interventi per liti, schiamazzi, persone moleste ed aggressioni tra stranieri di etnia magrebina. Il monitoraggio costante dell’ambiente e degli avventori ha consentito all'Arma di rilevare come questo, nel corso dell’ultimo anno, fosse diventato un luogo di aggregazione di cittadini extracomunitari, molti dei quali irregolari sul territorio nazionale, abituali assuntori di bevande alcoliche e soliti a svolgere attività criminose, all’interno e in prossimità del locale, in particolare connesse all’attività di spaccio.

Nella giornata del 4 ottobre dunque il Questore di Verona, in qualità di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, provvedimento notificato alla titolare del locale ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.