Isola della Scala, animali maltrattati. Lndc si costituisce parte civile

Recinti piccoli e sporchi, fattrici consumate dalle innumerevoli gravidanze, stress e varie patologie non curate: queste secondo gli inquirenti erano le condizioni in cui vivevano circa 300 cani e altri animali da cortile in una struttura di Isola della Scala finita sotto processo.

L'associazione animalista Lndc (Lega nazionale in difesa del cane) si è unita alla denuncia e si è costituita parte civile nel procedimento dove sono imputati i due gestori e la veterinaria responsabile dell'allevamento. Secondo il pubblico ministero, le condizioni in cui venivano tenuti gli animali erano assolutamente inadeguate dal punto di vista sanitario ed etologico. I reati contestati sono il maltrattamento e la detenzione di animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche.