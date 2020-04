Litiga con i vigili, riprende la discussione e pubblica il video su YouTube

Un video caricato su Youtube ha attirato l'attenzione degli abitanti dell'est veronese. A caricarlo è stato un giovane di Soave, protagonista di un diverbio con gli agenti di polizia locale dell'Unione di Comuni Verona Est, "colpevoli" a suo dire di averlo fermato per un eccesso di velocità che non avrebbe commesso, durante l'orario di lavoro.

Il guidatore ed i vigili si sarebbero incrociati nel tratto che da San Vittore, frazione di Colognola ai Colli, porta a Soave. Le forze dell'ordine si sarebbero messe dietro all'auto del giovane per fermarlo e controllare la sua autocertificazione, notando così anche la sua velocità. Gli agenti sarebbero riusciti a bloccarlo solo una volta entrati a Soave e a quel punto si è scatenato il botta e risposta, anche a colpi di filmati. Un'agente infatti stava riprendendo il tutto e il guidatore allora a sua volta ha messo mano al cellulare: «Faccio anch'io perché se siamo pagliacci, faccio il pagliaccio io e fai il pagliaccio anche te».

È partita così una discussione tra il ragazzo e i vigili, i quali hanno cercato di calmarlo e di fargli riporre il telefono, con poco successo. Il guidatore stava consegnando il pane per un panificio della zona e sosteneva di non aver superato i limiti, accusando gli uomini della polizia locale dell'Unione di Comuni Verona Est di abusare della propria autorità. Al tutto hanno assistito anche alcuni residenti, che hanno cercato di tranquillizzare il giovane, che chiedeva insistentemente ai vigili di spegnere il mezzo («Ho generi alimentari in auto»), arrivando ad aprire la loro auto di servizio.

Alla fine al ragazzo è stata ritirata la patente, ma i guai per lui potrebbero non essere finiti: rischia infatti di dover rispondere davanti al giudice di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e calunnia a mezzo social.

