Litiga con la famiglia e scappa: 14enne viene ritrovata dai carabinieri

Allarme nella mattinata di mercoledì a Tregnago, dove una minore si era allontanata da casa facendo perdere le proprie tracce.

Preoccupati, i familiari si sono quindi rivolti ai carabinieri della Compagnia di San Bonifacio, che hanno dato il via alle ricerche. Alla fine la 14enne, che aveva preso le distanze in seguito ad alcuni dissidi in famiglia, è stata rintracciata la sera stessa nella casa di campagna dei genitori, situata a Campofontana.