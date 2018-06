Litiga con l'ex e l'accompagnatore, poi cerca di rubare un'arma ai carabinieri

Un'accesa lite tra tre persone ha scaldato ancora di più il tranquillo pomeriggio estivo di sabato, con i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Verona che hanno tratto in arresto un uomo domiciliato in città, classe 1969 e di origini napoletane, con l'accusa di furto con strappo aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

La vicenda ha preso il via in un bar di piazza Madonna di Campagna, dove l'individuo ha avuto un forte diverbio con un altro uomo, classe 1971 e originario della zona di Siracusa, e una donna, classe 1983 e anch'essa di origini napoletane, che altri non sarebbe se non l'ex moglie del suo conterraneo. Secondo quanto riportato dai militari, gli ultimi sarebbero destinatari di continue aggressioni verbali dell'uomo più anziano: alla vista della coppia infatti sarebbe andato fuori di senno, prima iniziando ad innervosirsi e poi lanciando pesanti invettive, tanto da attirare l’attenzione dei passanti che avrebbero allertato il 112.

Arrivati sul posto gli uomini dell'Arma si sono diretti verso il napoletano, che invece di calmarsi ha dato ancor più in escandescenza, scagliandosi contro gli operatori per sottrarsi all'identificazione. Ad uno di questi avrebbe addirittura provato a rubare l'arma che aveva in dotazione senza successo: i carabinieri infatti hanno raccontato che l'uomo continuava a dire che con quella avrebbe voluto ammazzare la sua ex moglie e il suo accompagnatore.

I militari però sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in caserma in stato di arresto: lunedì mattina il provvedimento è stato convalidato durante la direttissima e per l'uomo è stata disposta la misura cautelare del carcere fino al 20 agosto.