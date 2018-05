Litiga con un altro automobilista ed estrae la pistola: 50enne in manette

È stata una notte di controlli ed interventi per i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Verona, che hanno messo le manette ai polsi di un uomo per porto illegale in luogo pubblico di armi e minaccia aggravata.

In via dal Cero era stata segnalata la presenza di una persona che, in seguito ad un acceso diverbio con un altro automobilista, aveva estratto con fare minaccioso una pistola.

Si trattava di un 50enne italiano originario di San Martino Buon Albergo, incensurato e momentaneamente privo di un impiego, che è stato individuato e bloccato a bordo del proprio veicolo, una Fiat Croma, in Corso Venezia. Dalla perquisizione che ne è seguita, gli uomini dell'Arma lo hanno trovato con addosso una pistola calibro 7.65, mai censita. Un'altra pistola calibro 6.35, anche questa mai denunciata, è stata trovata nella sua casa.

Il 50enne è stato quindi arrestato e condotto alla sua abitazione ai domiciliari.