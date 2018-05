Fermano una lite, carabinieri colpiti e insultati da una donna, poi arrestata

Ieri, 25 maggio, i carabinieri di Verona hanno arrestato una cittadina italiana di origini brasiliane, ventottenne incensurata, per i reati di violenza, resistenza, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale, nonché danneggiamento di mezzo militare.

La chiamata al 112 è giunta nel cuore della notte, a seguito di una violenta lite che aveva visto protagoniste due donne: i carabinieri sono dunque giunti sul posto per identificarle ma una delle due, pur di evitare il controllo, si è fisicamente e verbalmente scagliata contro i militari. La donna ha iniziato a colpirli ed insultarli, tanto da costringerli ad ammanettarla per portarla in caserma. Una volta in macchina, ha continuato a dare calci all'auto di servizio, provocando alcuni danni al mezzo.

La donna è comparsa oggi in rito direttissimo. L'arresto è stato convalidato, con pena sospesa e processo rinviato a luglio 2018.