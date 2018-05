Scoppia un'accesa lite in strada alle Golosine davanti ad una bottega

Neanche due gorni dopo quella scoppiata a Bussolengo, un'altra rissa si è consumata a Verona, nel quartiere Golosine, nella mattinata di martedì.

Secondo quanto riporta TgVerona, erano circa le 9.30 quando la lite ha preso vita fuori da un negozio etnico situato in via Gaspare del Carretto. Si trattava di tre uomini di probabili origini africane che stavano bloccando una persona che voleva entrare nell'attività, dove sarebbe stato in corso un altro scontro. L'uomo alla fine sarebbe riuscito a liberarsi, ma nel dare un calcio alla vetrata l'avrebbe mandata in frantumi, restando anche ferito.

Il fracasso avrebbe attirato l'attenzione dei residenti e sul posto è arrivata un'ambulanza e una Volante della Polizia per ristabilire l'ordine.