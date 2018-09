Lite nella notte all'uscita dalla discoteca: una giovane ragazza resta ferita

Una lite sfociata poi in una colluttazione all'uscita dalla discoteca Alter Ego avvenuta nella notte, erano circa le ore 5.30, tra domenica 16 e lunedì 17 settembre. Sarebbe questa la vicenda alla base delle ferite riportate da una giovane ragazza di 23 anni. L'episodio è al momento ancora al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

La giovane si è presentata il giorno seguente in questura per denunciare l'aggressione subìta. Nessuna chiamata al 113 è però stata effettuata nell'immediato dell'avvenimento e nessun intervento da parte delle Volanti della polizia vi è stato nella notte tra domenica e lunedì sulle Torricelle. Dalla questura scaligera riferiscono che agli atti vi è una prognosi di 15 giorni per la giovane che, oltre ad alcune abrasioni sul volto e al gionocchio, rischierebbe ora la perdita di un dente.

Secondo la versione della ragazza, dopo un'iniziale incomprensione con un altro gruppo di coetanee, le due "fazioni" si sarebbero riavvicinate per provare a chiarirsi all'uscita dalla discoteca. A quel punto sarebbero però intervenuti degli amici del gruppetto di ragazze, uno dei quali fraintendendo la situazione, una sorta di conciliabolo riappacificatorio, avrebbe iniziato a menare le mani, causando poi con un pugno le ferite alla 23enne che l'indomani ha quindi sporto denuncia.

Una dinamica, quella del racconto riferito in questura dalla ragazza, che come detto deve ancora essere vagliata definitivamente dagli inquirenti. Non esistono filmati delle telecamere di videosorveglianza che abbiano ripreso l'episodio e sui quali gli investigatori possano basarsi. L'unico dato utile è il numero di targa dell'auto dei presunti aggressori che è stato annotato da alcuni dei presenti e che la 23enne, nello sporgere denuncia, ha consegnato alla polizia. Le indagini sono in corso e nei prossimi giorni i fatti dovrebbero essere ricostruiti in via ufficiale.