Lite alle Golosine: intervengono le Volanti della polizia e un'ambulanza

L'episodio si è verificato nella serata di ieri, giovedì 9 agosto, nei pressi di via Gaspare del Carretto. Erano circa le ore 22.30 quando la polizia ha ricevuto una chiamata da parte di un residente della zona che aveva notato la confusione in strada.

L'iniziale segnalazione giunta alla Questura risultava essere per una "rissa" in corso tra più persone, in realtà gli agenti hanno poi appurato l'effettiva entità della vicenda: una lite tra due soggetti, entrambi descritti come "alticci", i quali per futili motivi (pare la ragione del contendere ruotasse attorno alla «consumazione di una birra») si erano messi a discutere animosamente.

Tra i due vi è comunque stato anche contatto fisico, tanto che il soggetto aggredito, un uomo sulla trentina di nazionalità nigeriana, è stato poi condotto in ambulanza presso il pronto soccorso. A seguito di un piccolo taglio riportato al volto, gli è stata qui assegnata una prognosi di una decina di giorni. Dalla Questura hanno comunicato che l'uomo ha intenzione di sporgere querela nei confronti dell'aggressore. Quest'ultimo all'arrivo delle Volanti si era già dileguato, ma il 30enne nigeriano si è detto comunque in grado di riconoscerlo.

Su diversi quotdiani locali e sui social stanno circolando in queste ore alcuni filmati realizzati con i cellulari dai residenti, comprensibilmente piuttosto esasperati per questo genere d'episodi che non sono, purtroppo, una novità per il quartiere delle Golosine. Video che ritraggono di fatto non tanto la "rissa" in se stessa, quanto piuttosto una fase ad essa successiva. Quel che si vede è un assembramento di persone "barcollanti" per la strada: si tratta dei compari dell'aggredito, il 30enne nigeriano, che erano intervenuti per separarlo dall'altro protagonista della lite, il quale come riferito dalla polizia, all'arrivo degli agenti se n'era già andato.