Lite in famiglia sfocia in un'aggressione: 40enne arrestato dai carabinieri

Un lite in famiglia è degenerata in un'aggressione che si sarebbe consumata tra le mura domestiche, al punto che nella serata di martedì 26 maggio, i carabinieri della stazione di Legnago, con l'aiuto di una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile, sono dovuti intervenire sul posto.

Dopo aver ricevuto una segnalazione, i militari si sono recati nel luogo indicato dove hanno identificato tre conviventi: due pensionati del posto e il figlio 40enne della donna, ritenuto responsabile dell’aggressione.

In base ai primi accertamenti eseguiti e in seguito alla sua condotta, gli operatori dell'Arma hanno tratto in arresto l'individuo classe 1980, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, per resistenza a pubblico ufficiale.

Nel primo pomeriggio del 27 maggio, presso i locali della stazione di Legnago, è stato celebrato da remoto il rito per direttissima, si è concluso con la convalida dell’arresto e la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.

