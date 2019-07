Accoltellamento in via Centro a Verona: arrestato dai carabinieri un senzatetto

I carabinieri di Verona hanno rintracciato quello che ritengono essere l'autore dell'accoltellamento avvenuto in città, esattamente tra via Centro e via delle Pietre a pochi passi da un'osteria, lo scorso 14 luglio. La lite, probabilmente condizionata da uno stato di alterazione alcolica ed originata da motivi futili, dei quali la stessa vittima nemmeno pare avesse più memoria l'indomani, era costata parecchio cara ad un artigiano scaligero. Quest'ultimo, infatti, aveva ricevuto una coltellata nel fianco sinistro e, seppur inizialmente le sue condizioni non erano parse critiche poiché il sangue fuoriuscito non era molto, i medici che lo hanno preso in cura hanno poi notato un versamento interno con lesioni che hanno interessato pleura e polmone.

Intervista al comandante dei carabinieri di Verona Stefano Caneschi

Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai militari, i due sarebbero fuoriusciti dal medesimo locale nella zona che erano soliti frequentare e, dopo lo scoppio di un'accesa discussione, sarebbe stato sferrato un fendente da parte dell'uomo in seguito rintracciato ed accompagnato in carcere dai carabinieri. Quest'ultimo, le cui iniziali sono G.F. ed è un senzatetto italiano 59enne originario di Siracusa, è accusato di aver ferito l'artigiano con un coltello a serramanico ed ora si trova nel penitenziario di Montorio, destinatario della misura di detenzione cautelare in carcere.

Nell'immediato del loro intervento, i carabinieri non avevano potuto identificare subito l'autore dell'accoltellamento, essendo che questi aveva prontamente fatto perdere le sue tracce. Grazie però alle indicazioni fornite da alcuni testimoni dell'accaduto, i militari sono poi riusciti a risalire a colui che ritengono essere il responsabile del ferimento, persona peraltro già nota alle forze dell'ordine. Inoltre, l'uomo in questione, nella concitazione del momento, aveva pure dimenticato sul posto il suo borsello che conteneva anche i suoi documenti d'identità e il telefono cellulare.

Nei giorni che sono seguiti all'episodio, i carabinieri hanno potuto svolgere ulteriori approfondimenti ed indagini, monitorando il sospettato nell'attesa che la magistratura emettesse l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. A quel punto i carabinieri sono potuti intervenire per effettuare l'arresto ed accompagnare l'uomo senza fissa dimora presso la casa circondariale di Montorio, dove al momento è in attesa di essere ascoltato per il consueto interrogatorio di garanzia. Il pesante capo d'imputazione nei suoi confronti, del quale dovrà ora rispondere, è quello di "tentato omicidio".

