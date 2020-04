Dopo la lite, va a casa della donna e le citofona con il coltello in mano

Un ragazzo appena ventenne ed una donna, entrambi residenti a San Giovanni Lupatoto, sono stati i protagonisti di un litigio particolarmente movimentato vicono al cntro del paese.

Era il primo pomeriggio di mercoledì quando la donna, dopo essersi recata nei pressi dell'abitazione del giovane, aveva iniziato una discussione ricordando un precedente dissidio di carattere personale, ma dopo essersi apparentemente chiarita era tornata a casa. Il ragazzo però evidentemente non era soddisfatto dell'esito del confronto, così si sarebbe diretto verso il condominio dove abita la sua antagonista e con un coltello in mano avrebbe iniziato a citofonare insistentemente.

Spaventata, la donna ha chiamato il 112 e i carabinieri sono prontamente intervenuti, riuscendo con non poche difficoltà a disarmare e ad arrestare il giovane, che li avrebbe minacciati ripetutamente con il coltello a serramanico.

Giovedì mattina il tribunale di Verona ha convalidato il provvedimento e il ventenne, già con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato sottoposto all'obbligo di firma.

