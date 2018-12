Furibonda lite sfocia in un'aggressione: 2 persone arrestate dalle Volanti

Una lite per futili motivi ha animato la serata di sabato in Terza Circoscrizione, a Verona.

Secondo quanto appreso, due persone di origine romena avrebbero aggredito un uomo ed una donna nigeriani tra via Archimede e via Pitagora: nell'episodio sarebbero spuntate anche delle bottiglie rotte.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le Volanti della Questura di Verona, che hanno arrestato i due romen con le accuse di lesioni e aggressione, mentre le altre due persone hanno ricevuto le cure del personale del 118, arrivato con un'ambulanza.

I due lunedì mattina compariranno davanti al giudice: ulteriori dettagli verranno forniti al termine dell'udienza.