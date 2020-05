Zero positivi al coronavirus in undici comuni della provincia di Verona

Complessivamente, cala il numero di cittadini veronesi positivi al coronavirus. Tra le 8 di ieri mattina e le 8 di oggi, 13 e 14 maggio, ci sono 65 positivi in meno domiciliati nei comuni veronesi. Solo in quattro territori comunali si sono verificati dei leggeri aumenti, per il resto si registrano solo dati stabili o in diminuzione. Sono undici i comuni veronesi senza più casi positivi, mentre sono tre i comuni con più di 100 casi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dalla piattaforma di Azienda Zero della Regione Veneto sono stati estratti i dati da cui si ricava questa lista dei comuni veronesi con a fianco il numero dei domiciliati positivi a Covid-19:

Affi 1

Albaredo d'Adige 5

Angiari 2

Arcole 11

Badia Calavena 5

Bardolino 6

Belfiore 6

Bevilacqua 2

Bonavigo 0

Boschi Sant’Anna 1

Bosco Chiesanuova 6

Bovolone 10

Brentino Belluno 0

Brenzone sul Garda 4

Bussolengo 30

Buttapietra 14

Caldiero 19

Caprino Veronese 27

Casaleone 3

Castagnaro 2

Castel D’Azzano 40

Castelnuovo del Garda 28

Cavaion Veronese 7

Cazzano di Tramigna 7

Cerea 11

Cerro Veronese 4

Cologna Veneta 9

Colognola Ai Colli 4

Concamarise 1

Costermano sul Garda 3

Dolcè 5

Erbè 1

Erbezzo 0

Ferrara di Monte Baldo 0

Fumane 8

Garda 5

Gazzo Veronese 3

Grezzana 5

Illasi 6

Isola della Scala 15

Isola Rizza 0

Lavagno 13

Lazise 37

Legnago 59

Malcesine 3

Marano di Valpolicella 3

Mezzane di Sotto 102

Minerbe 1

Montecchia di Crosara 1

Monteforte d'Alpone 10

Mozzecane 8

Negrar 51

Nogara 9

Nogarole Rocca 1

Oppeano 8

Palù 0

Pastrengo 2

Pescantina 62

Peschiera del Garda 25

Povegliano Veronese 4

Pressana 0

Rivoli Veronese 8

Roncà 2

Ronco all’Adige 7

Roverchiara 0

Roverè Veronese 2

Roveredo di Guà 3

Salizzole 0

San Bonifacio 145

San Giovanni Ilarione 2

San Giovanni Lupatoto 30

San Martino Buon Albergo 18

San Mauro di Saline 1

San Pietro di Morubio 1

San Pietro in Cariano 75

San Zeno di Montagna 2

Sanguinetto 2

Sant’Ambrogio di Valpolicella 26

Sant’Anna d’Alfaedo 7

Selva Di Progno 0

Soave 7

Sommacampagna 35

Sona 30

Sorgà 0

Terrazzo 2

Torri del Benaco 3

Tregnago 7

Trevenzuolo 6

Valeggio Sul Mincio 21

Velo Veronese 1

Verona 464

Veronella 1

Vestenanova 1

Vigasio 3

Villa Bartolomea 18

Villafranca 32

Zevio 71

Zimella 10

Allegati