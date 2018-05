Sulla linea Torino-Milano-Venezia adesso viaggiano anche i treni di Italo

È operativa dal primo maggio, lungo la tratta Torino-Milano-Venezia, la compagnia Italo. Il mercato dell'Alta Velocità dunque si espande, a partire da una delle direttrici più importanti del panorama italiano.

È possibile toccare i due capi della linea in poco più di 3 ore, fermandosi a Brescia, Desenzano, Peschiera, Verona, Vicenza, Padova e Mestre. Italo da martedì è partito con 5 coppie giornaliere lungo questa linea, avendo già in programma di potenziare le corse quotidiane che diventeranno 14 a partire dal 1° luglio. Tutto questo grazie ai recenti investimenti della società, che ha acquistato 17 nuovi treni prodotti da Alstom, gli Italo EVO. Questi treni, i più moderni d’Europa, di cui 10 sono già nel parco ed altri 2 entreranno in servizio entro l’estate (gli ultimi 5 arriveranno nel 2019), hanno permesso a Italo di pianificare nuovi collegamenti e maggiori frequenze fra le città servite.