Da Hangzhou una lettera per Verona: «Vincerà la battaglia con il virus»

Una lettera indirizzata al sindaco Federico Sboarina con un caloroso messaggio di vicinanza a Verona. È ciò che Zhou Jiangyong, la più alta carica pubblica di Hangzhou in quanto segretario di partito, ha scritto oggi, 20 marzo, aggiungendo: «Noi crediamo che i veronesi vinceranno la battaglia contro il virus sotto la sua leadership».

In più, nella lettera, Jiangyong si è detto disponibile a condividere la propria esperienza per contrastare il virus e la successiva ripresa economica. Il segretario ha esortato anche a combattere il virus insieme come una comunità globale.



(Sboarina con le mascherina donate da Bank of China)

Ed alle duemila mascherine che China Telecom ha donato, oggi se ne sono aggiunte altre duemila di Bank of China, che due agenti della polizia locale sono andati a ritirare al consolato cinese di Milano.

Tre testimonianze, in poco tempo, dello speciale rapporto che lega Verona alla Cina e, in particolare, alla città di Hangzhou con cui è gemellata dallo scorso settembre e che ha voluto esprimere la sua solidarietà ai cittadini veronesi.

In questi giorni di grande emergenza - ha detto Sboarina - non ho mai avuto possibilità di chiamare le nostre conoscenze di Hangzhou. Sono stato favorevolmente colpito da questo messaggio di vicinanza, dalla solidarietà dimostrata ai veronesi e per la disponibilità di aiuti concreti. Li ringrazio per il sostegno prezioso che hanno saputo dare anche in questo periodo difficile.

