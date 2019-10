Scomparsa da Castelnuovo, lettera dei familiari di Brenda: «Vogliamo verità»

Una richiesta legittima di verità, racchiusa in una lettera proveniente dal Brasile, a scriverla è il fratello di Maria Aparecida Soares, nota come Brenda, la donna di 52 anni scomparsa da Castelnuovo Del Garda nella notte tra il 18 e il 19 luglio 2018. È passato dunque più di un anno da quella misteriosa sparizione. Un periodo in cui è stata aperta un'indagine per quello che il compagno di Brenda, Andrea Felicetti, descrive come un allontanamento volontario, ma è una tesi che non convince. Si è temuto e si teme ancora il peggio e per questo sono state anche organizzate delle ricerche tra il lago di Garda e il fiume Mincio, pensando di poter ritrovare il corpo senza vita della 52enne, madre di una ragazzina che ha compiuto 18 anni nell'angoscia di non sapere cosa sia successo alla mamma.

È passato più di un anno dalla scomparsa di Brenda e recentemente si è fatta sentire anche la famiglia della donna, originaria del Brasile. Un messaggio scritto a Fanpage.it e riportato da Angela Marino. «Nostro padre è in fin di vita, vuole sapere cosa è successo a Brenda, vi prego aiutateci. Chi sa qualcosa dica la verità». La richiesta d'aiuto è stata scritta da Roberto, fratello di Brenda, e proviene dalla città di Vitória, dove Roberto e gli altri membri delle famiglia devono affrontare il cancro che ha colpito Evaristo, padre di Roberto e Brenda.

Roberto ha spiegato che sono almeno cinque anni che la famiglia non ha più contatti con Brenda, la quale si era trasferita in Italia quando era ventenne. Non era giunta tempestivamente in Brasile neanche la notizia della scomparsa, ma ora anche i suoi cari vogliono sapere che fine ha fatto Brenda.