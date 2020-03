Ubriaco alla guida, cerca la fuga ma alla fine viene fermato dai carabinieri

Le disposizioni di rimanare in casa salvo validi motivi, non gli hanno impedito di mettersi alla guida in stato di ebbrezza e di cercare di sfuggire ai carabinieri, finendo così nei guai. Nella notte tra venerdì e sabato, gli uomini del Norm di Legnago hanno intercettato un'auto di colore grigio, che alla vista della pattuglia ha tentato la fuga immettendosi sulla Transpolesana, in direzione di Rovigo.

A quel punto i militari si sono lanciati all'inseguimento della vettura fino a Vigo, dove sono riusciti a fermarla e ad identificare il soggetto. Si trattava di un pregiudicato della zona classe 1992, già indagato per vari titoli di reato contro il patrimonio e altro, che sarebbe stato visibilmente ubriaco e si sarebbe rifiutato di sottoporsi al test alcolimetrico. Il giovane, alle contestazioni presentate dai carabinieri, non ha saputo fornire motivi per la sua presenza in zona e gli è stata dunque ritirata la patente, con contestuale sequestro dell'auto, all'interno della quale sarebbero state rinvenute alcune lattine di birra.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.