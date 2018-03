Legnago, imprenditore svenuto dopo essere stato aggredito due volte

È stato aggredito due volte, in rapida successione, e poi è svenuto prima di essere trasportato al pronto soccorso di Legnago dove è stato medicato e poi dimesso con una prognosi di sei giorni. È quanto accaduto ad un imprenditore 61enne sabato scorso, 17 marzo, vicino al Caffè Costa, in zona Porto di Legnago. Il sospetto è che dietro questa duplice aggressione ci sia una questione irrisolta di debiti, anche se la stessa vittima ha negato, non fornendo però un possibile movente alternativo per il pestaggio.

L'imprenditore sabato pomeriggio era uscito di casa per prendere un caffè. All'ingresso del locale però incontra un giovane romeno. I due si conoscono perché in passato il 61enne aveva dato in affitto un appartamento al giovane. L'incontro però non è amichevole e l'imprenditore prima viene minacciato e poi riceve un pugno. Il giovane sparisce, ma poco dopo appare un suo connazionale che si scaglia nuovamente contro il 61enne con una violenza maggiore rispetto all'aggressione precedente. Sono stati i clienti del bar e altri testimoni ad intervenire per far cessare la violenza. La vittima sembrava essersi ripresa, ma dopo aver camminato un po', lo shock ha preso il sopravvento e il 61enne è svenuto.

Delle indagini si occupano i carabinieri che ancora non hanno rintracciato i due aggressori.