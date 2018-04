S'insedia nella casa di un giovane di Legnago, lo caccia e spaccia hashish

Nel primo mattino di martedì scorso, 10 aprile, in zona ospedale a Legnago, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia ha arrestato il pluripregiudicato F.M., cittadino italiano classe 1977, di fatto senza fissa dimora.

I militari hanno accertato che l'uomo, dal mese di febbraio, aveva costretto con violenza e minacce un giovane del posto ad ospitarlo nel proprio appartamento. E dopo tutta una serie di soprusi e reati, lo ha pure spingo ad abbandonare l'alloggio. I carabinieri, con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno dovuto aprire con la forza la porta della casa abusivamente occupata. F.M., infatti, aveva anche cambiato la serratura. Durante l'irruzione, i militari lo hanno sorpreso mentre dormiva e nell'appartamento è stato trovato anche un suo parente di 16 anni, anche lui addormentato.

La perquisizione ha permesso ai militari di trovare e sequestrare un bilancino di precisione e circa 500 grammi di hashish. L'uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, fotosegnalato in caserma e poi portato nel carcere di Montorio. Il 16enne invece è stato affidato alla madre.

Ieri, 13 aprile, si è tenuta l'udienza di convalida ed il giudice Luciano Gorra, nel convalidare l'arresto, ha disposto nei confronti del pregiudicato la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati di estorsione, maltrattamenti e spaccio di sostanze stupefacenti.