Legambiente stila la classifica dei comuni "ricicloni": Erbè primo tra i veronesi

Anche quest'anno Legambiente ha stilato la sua classifica dei comuni più ricicloni d'Italia, la quale comprende coloro che "hanno partecipato al concorso e che risultano avere, oltre ad una percentuale di raccolta differenziata (RD) uguale o superiore al 65%, una produzione procapite di rifiuto indifferenziato (data dalla somma del secco residuo e dalla quota non recuperata dei rifiuti ingombranti) inferiore o uguale ai 75 Kg/anno/abitante".

La graduatoria nazionale, stilata come le altre in base alla più bassa produzione di rifiuto indifferenziato, vede il dominio trentino nelle prime dieci posizioni, dove è presente un solo comune veneto, quello trevigiano di Castelcucco.

Per quanto riguarda la classifica regionale, gli unici due comuni veronesi nelle prime 50 posizioni sono quelli Erbé (16° con 37.6 chili di residuo secco pro capite e una percentuale di differenziata dell'87,3%) e di Roverchiara (36° con 41.7 kg/a/abitante e l'87.3% di differenziata).