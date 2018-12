Sei veronesi della Lega a Strasburgo durante l'attentato ai mercatini

Siamo in un posto tranquillo e lontano dell'attentato, inoltre i nostri amici europarlamentari e parlamentari si sono già attivati per la nostra sicurezza.

Parole scritte ieri sera, 11 dicembre, in un post sul suo profilo Facebook da Jessica Polo, ragazza veronese che insieme ad altri cinque militanti della Lega si è trovata a Strasburgo durante l'attentato avvenuto ai mercatini di Natale.

Il gruppo di veronesi era andato in gita nella città francese per visitare il Parlamento Europeo. Fortunatamente, i sei giovani non si trovavano ai mercatini nel momento in cui un uomo ha estratto una pistola e ha iniziato a sparare nella folla tra le bancarelle. I quattro ragazzi e le due ragazze sono stati tempestivamente avvisati e gli è stato ordinato di correre al loro albergo, dove sono rimasti barricati.

Poi, attraverso i social network hanno tranquilizzato i loro parenti e amici. «Stiamo bene, non preoccupatevi, state tranquilli perché noi lo siamo, siamo qui a mangiare e sorridere», ha scritto ancora Jessica Polo. «Noi tutto ok. Bella vita questa, vivere nel terrore anche no!», ha aggiunto Alexandro Todeschini. «Stiamo bene, tutti i ragazzi della Lega in visita al Parlamento Europeo stanno bene», ha scritto su Facebook Filippo Vartolo.