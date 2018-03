Le Iene anche nel veronese per il caso delle palestre aperte e subito chiuse

È stato coinvolto anche il territorio veronese da un servizio andato in onda ieri, 28 marzo, nel programma televisivo di Italia 1 Le Iene (qui lo si può vedere integralmente).

La iena Andrea Agresti si è occupata del veronese Riccardo Manara, imprenditore del mondo del fitness, di cui le cronache locali si erano già occupate. Sembra, infatti, che Manara abbia architettato un meccanismo molto simile ad una truffa. Il racconto di Agresti parte da Modena dove per la nuova apertura di una palestra di Manara è stata lanciata un'offerta per gli abbonamenti annuali molto vantaggiosa. Il problema è che la palestra non è durata un anno, è rimasta aperta per poco tempo e nel giro di qualche giorno è stata svuotata di tutti gli attrezzi. I cittadini si sono sentiti raggirati e anche alcuni dipendenti, davanti alle telecamere di Mediaset, hanno dichiarato di non essere stati pagati.

Nel servizio si vede che questa procedura non è stata adottata da Manara solo a Modena, ma anche Bussolengo e a Villafranca. Tutte palestre gestite dalla società Essemme, che risulta controllata al 100% dalla Inline Italy, amministrata da Riccardo Manara. Solo per un breve periodo, Manara non ha gestito la Inline Italy. A gestirla, per qualche mese a sua insaputa, è stato Usiomonifo Osakue Osazuwamen, che ha raccontato ad Andrea Agresti di essersi trovato a capo della ditta, senza aver mai firmato nulla. In pratica, sarebbe stato usato come prestanome da Manara.

E al termine del servizio, Agresti è andato a parlare proprio con Riccardo Manara, che dopo aver cercato di evitare il confronto ha dichiarato che per Modena si è vicini ad una soluzione, che a Villafranca gli abbonamenti sono stati rimborsati e che a Bussolengo ha ammesso che ci sono stati dei problemi.