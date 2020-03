Coronavirus, rilevato un primo caso di cittadino positivo al test nel Comune di Lazise

«Cari concittadini di Lazise, l’Autorità competente mi ha segnalato in data odierna il primo caso di un cittadino residente nel nostro Comune, positivo al test "Covid-2019", preso in carico dal Sistema Sanitario Nazionale». A darne notizia pubblicamente con queste parole è stato il sindaco del Comune gardesano Luca Sebastiano.

Lo stesso primo cittadino di Lazise ha poi spiegato: «Ho preso contatto con la Direzione sanitaria e resto in costante aggiornamento per comunicare tempestivamente eventuali particolari comportamenti o azioni da mettere in atto».

«Desidero rassicurare tutti che la macchina della prevenzione è pienamente operativa e sono state attivate tutte le misure richieste. Il COC (centro operativo comunale) è in stato di preallerta - ha quindi specificato il sindaco del Comune di Lazise Luca Sebastiano - e questo ci consente di gestire al meglio la situazione. Per questo vi invito a proseguire le vostre attività, raccomandandovi di rispettare tutte le misure igienico sanitarie e tutte le regole imposte dagli Enti preposti, a tutela della vostra salute e di quella delle persone più deboli».