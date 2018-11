Sacro Cuore di Lazise, prima fumo e poi fiamme dalla motrice di un camion

Alcuni lettori ci hanno inviato le immagini di un camion in fiamme in via Verona a Lazise, zona Sacro Cuore. A prendere fuoco, poco prima delle 12.30 di oggi 12 novembre, è stata la motrice del mezzo pesante, da cui prima ha iniziato a uscire del fumo. Fortunatamente, l'uomo alla guida del mezzo è riuscito a scendere e non si registrano feriti. Nelle immagini, riprese da un telefonino, si vede il mezzo fermo e in fiamme davanti alla Diego M e vicino al distributore dell'Agip. Il fuoco ha raggiunto anche le gomme del camion che si sentono esplodere.

Per spegnere l'incendio sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco di Bardolino e un'autobotte di supporto da Verona.

