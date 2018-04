Quarant'anni di lavoro in carrozzeria: il Comune premia Michele Paggi e Lino Aldà

Una pergamena come riconoscimento per i 40 anni di attività, contraddistinta da professionalità, serietà e impegno. E’ quella consegnata a Michele Paggi e Lino Aldà, proprietari della carrozzeria Paggi&Aldà di via Bacilieri 2d, a San Massimo, dagli assessori alle Attività economiche Francesca Toffali e al Decentramento Marco Padovani.

“Un riconoscimento simbolico da parte dell’Amministrazione a chi, per tanti anni, ha saputo portare avanti, fianco a fianco, un’attività che è divenuta punto di riferimento per il quartiere” hanno detto gli assessori.

Michele Paggi e Lino Aldà dal 1970 lavorano insieme, prima come dipendenti e poi, dal 1978, come titolari della carrozzeria, in cui sono impiegati anche altri cinque lavoratori.