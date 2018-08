Verona, i lavori in viale Piave si concluderanno con un mese di anticipo

Si concluderanno tra fine agosto e la prima settimana di settembre, con un mese di anticipato rispetto al previsto, i lavori in viale Piave. L’intervento si era reso necessario per la posa di una nuova condotta del metanodotto. I lavori, infatti, erano stati avviati da Rete Snam lo scorso 6 giugno con l’obiettivo di posare la nuova condotta per il metano, lunga 350 metri, in sostituzione di quella già esistente che passa in prossimità dell’attuale pista ciclabile di viale Piave.

“Siamo soddisfatti – spiega l’assessore comunale alle Strade Marco Padovani – perché l’intervento sarà portato a termine con un mese di anticipo rispetto a quanto preventivato. L’intera area sarà liberata dal cantiere al massimo entro la prima settimana di settembre, il che ci permetterà di riaprire al traffico tutte le corsie di viale Piave. Ringrazio Rete Snam per la celerità dell’intervento”. Nei prossimi mesi sarà ripristinato anche il verde lungo la ciclabile. “I lavori di piantumazione dei nuovi alberi – precisa l’assessore Padovani – partiranno appena conclusa la posa dei plinti di fondazione del filobus. Quindi, entro l’autunno dell’anno prossimo tutto il viale sarà alberato. Di sicuro non verranno utilizzati pini marittimi, ma altri tipi di piante che non creano problemi con le radici”.

Un nuovo cantiere, questo volta di Agsm, interesserà nelle prossime settimane viale del Lavoro. Per estendere la rete di teleriscaldamento, la municipalizzata chiuderà al traffico il 21, 22 e 23 agosto, viale del Lavoro all’altezza della Fiera. Per bypassare la chiusura della strada, il percorso consigliato per chi viene dal centro città, è quello di svoltare in stradone Santa Lucia, girare in via Roveggia e poi in viale dell’Industria. Chi proviene da Verona Sud, dovrà svoltare in viale dell’Industria, poi in via Scuderlando e ancora in viale dell’Agricoltura per riconnettersi prima del ponte di viale Piave.