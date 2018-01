Lunedì partono i lavori in via Gardesane e chiude un senso di marcia

Da lunedì 8 gennaio in via Gardesane, nel tratto compreso tra la rotonda della Croce Bianca e quella di via Bionde, si terranno i lavori stradali di Acque Veronesi sul collettore fognario.

Per tutta la durata del cantiere, un mese circa, il tratto interessato sarà percorribile solamente entrando in città, in direzione corso Milano. Tutti i veicoli diretti verso Bussolengo, superata la rotonda della Croce Bianca dovranno percorrere via Stanga e tornare su via Gardesane svoltando a destra in via Bionde.

La Polizia municipale sarà in servizio in zona per monitorare la situazione e agevolare la circolazione stradale. I lavori dovrebbero concludersi verso la metà di febbraio.