Si estende il teleriscaldamento, i lavori modificano la viabilità in Fiera

Da martedì 8 maggio la zona della Fiera sarà interessata da un importante cantiere per l'estensione della rete di teleriscaldamento da parte di Agsm, e dei successivi interventi di Snam sulle condotte della zona tra viale del Lavoro, via Scopoli e viale dell'Agricoltura. Nella prima fase dell'intervento di Agsm, e fino al 29 maggio, verranno ridotte da quattro a due le corsie di circolazione davanti alla Fiera. I lavori avranno ripercussioni sul traffico sia per chi proviene dal casello di Verona Sud sia per chi proviene dal centro città in direzione autostrada.

I principali provvedimenti e divieti collegati al restringimento della carreggiata in viale del Lavoro sono il divieto di svolta a sinistra per tutti i veicoli provenienti da viale del Piave e diretti in via dell'Agricoltura; il divieto di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da viale del Lavoro con direzione via Scopoli e il divieto di sosta da ambo i lati e restringimento della carreggiata in via del Lavoro in prossimità dell'incrocio semaforico con via dell'Agricoltura e utilizzo della sola corsia centrale.

In fase di avanzamento lavori, se necessario, verranno istituiti il divieto di svolta a destra dei veicoli provenienti da viale del Lavoro lato sud e diretti in via dell'Agricoltura e il senso unico alternato in via dell'Agricoltura, tra viale del Lavoro e via Ongaro.

Un cantiere indispensabile per ampliare il teleriscaldamento e dare più servizi ai cittadini di Verona Sud - ha affermato l'assessore Marco Padovani - Vista l'area interessata, l'intervento può essere svolto solo ora a conclusione delle principali manifestazioni fieristiche. Il periodo estivo è poi il più idoneo prima delle altre fiere che si svolgeranno da settembre. Abbiamo chiesto ai tecnici di Agsm di ridurre al minimo i disagi per il traffico e il trasporto pubblico, che subirà minime deviazioni.

"Durante le fasi più importanti ed impattanti per la circolazione - ha aggiunto il comandante della polizia municipale Luigi Altamura - saranno presenti agenti sul posto e l'area verrà videocontrollata. Per il mese di maggio, il consiglio agli automobilisti che risiedono o lavorano nella zona è di individuare percorsi alternativi al transito su viale del Lavoro".