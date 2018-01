Lavori in via Quattro Spade, tratto di strada chiuso al traffico per un mese

Da lunedì 22 gennaio, per circa un mese, via Quattro Spade a Verona sarà chiusa al traffico dall’incrocio con via Pellicciai a Corso Porta Borsari, per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in porfido.

Il traffico verrà pertanto deviato verso piazza Erbe, via Cairoli e via Nizza. I residenti di via Sant’Eufemia potranno raggiungere la propria abitazione percorrendo via Adua e Corso Porta Borsari.