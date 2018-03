Lavori a Porta Trento, Acque Veronesi: "Strada riaperta ad inizio settimana"

Inizia così la nota diffusa da Acque Veronesi sulla situazione dei lavori nella zona di Porta San Giorgio, a Verona, iniziati a fine febbraio dopo la rottura di una tubatura, che ha provocato non pochi disagi alla viabilità.

Su tali presupposti, è quindi ora possibile individuare una soluzione definitiva per garantire congiuntamente la stabilizzazione del muro e il rifacimento della condotta che ha ceduto. Tale soluzione consisterà nella realizzazione di una parete di contenimento in calcestruzzo armato posta a tergo del muro, in grado di assorbire le spinte del terreno e dei sovraccarichi in transito sulla vicina strada.

L’operazione troverà conclusione entro la settimana e a partire da tale data si procederà con la sostituzione della condotta. Se le condizioni meteorologiche si manterranno buone (circostanza che purtroppo sino ad oggi non si è certamente riscontrata), si può prevedere la riapertura completa della viabilità entro i primi giorni della prossima settimana.