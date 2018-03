Lavori in zona San Giorgio, il Comune lascia la Ztl aperta fino a venerdì

La speranza che il cantiere a Porta Trento, in zona San Giorgio, si possa finalmente chiudere in questa settimana si è rinforzata oggi, 13 marzo, quando il Comune di Verona ha annunciato una nuova proroga all'apertura straordinaria della Ztl per consentire il proseguo dei lavori. La proroga è stata concessa fino alle ore 16 di venerdì 16 marzo, segno che per quel giorno la viabilità in quella zona possa tornare alla normalità.

Acque Veronesi è dovuta intervenire con urgenza per riparare la rottura di una tubatura e questo ha comportato il restringimento della carreggiata. Il traffico che può passare sull'unica corsia rimasta lo può fare solo in direzione Veronetta, mentre gli altri veicoli sono obbligati ad una deviazione. Gli automobilisti dovranno ancora portare pazienza, dunque, ancora per qualche giorno.