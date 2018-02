Lavori a Porta San Giorgio fino alla prossima settimana: previsti disagi

Mercoledì mattina la società Acque Veronesi ha comunicato che il cantiere per il ripristino del guasto a Porta San Giorgio resterà aperto fino a mercoledì 7 marzo compreso.

Pertanto, la strada rimarrà aperta al traffico su una sola corsia di marcia, con senso unico in direzione ponte Pietra da via Mameli, e la Ztl resterà aperta per tutto il giorno fino al termine degli interventi.

Anche per quanto riguarda il trasporto pubblico, si avverte che le corse potranno subire ritardi nelle ore di punta dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 19.

