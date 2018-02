Lavori di manutenzione nelle scuole: 3 edifici "sistemati" con 50mila euro

Terminerà tra una settimana il rifacimento della recinzione pericolante della scuola primaria di Mizzole. L’intervento, che ha comportato una spesa di 13 mila euro, ha previsto la sostituzione della rete plasticata, pericolosa per i bambini che giocavano nel cortile della scuola, con una recinzione elettrosaldata lunga 74 metri, sicura e solida.

I lavori alla scuola di via Danieli rientrano in un piano di manutenzioni straordinarie di 3 edifici scolastici dell’ottava Circoscrizione, realizzato dall’assessorato ai Lavori pubblici con il sostegno del presidente dell’ottava Circoscrizione e in collaborazione con il consigliere comunale di zona di Battiti per Verona Domani, per una spesa complessiva di 50 mila euro.

Gli altri interventi riguardano la scuola dell’infanzia Agazzi di via Nicolini e la scuola secondaria di primo grado Simeoni di via Dei Gelsi.

Nell’istituto Agazzi, tra dicembre e gennaio, sono stati sostituiti i serramenti della mensa, con finestre che garantiscono la tenuta termica e il risparmio energetico, ed è stata realizzata una nuova porta antipanico che dà sul cortile della scuola. Inoltre è stato sistemato il muro di recinzione, rifatto l’intonaco ormai rovinato e riposizionate le pietre in marmo che rischiavano di cadere, per una spesa complessiva di 13.500 euro.

Partiranno il 26 febbraio i lavori di rifacimento dei servizi igienici e delle docce della palestra della scuola secondaria di primo grado Simeoni. Verranno rimodulati gli spazi al fine di garantirne l’accesso alle persone diversamente abili; la pavimentazione sarà sostituita con piastrelle in ceramica; verranno anche rifatti gli impianti, tra cui quello di riscaldamento, e le porte, per complessivi 20 mila euro.

“Siamo intervenuti tempestivamente a Mizzole per sistemare una criticità alla quale era urgente dare una risposta, proprio per garantire la sicurezza degli alunni - spiega l’assessore ai Lavori pubblici –. L’Amministrazione comunale negli ultimi mesi ha investito circa 50 mila euro per manutenzioni straordinarie in 3 scuole dell’ottava circoscrizione, lavori che vanno ad aggiungersi a quelli che abbiamo già realizzato e stiamo pianificando in altre circoscrizioni. Con il nuovo bilancio, infatti, faremo fronte ad altre necessità, soprattutto di carattere impiantistico”.