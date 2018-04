Asfalti e dissesti: i principali interventi sulle strade provinciali previsti nel 2018

Si è tenuta oggi, venerdì 6 aprile, ai Palazzi Scaligeri, la presentazione dei principali interventi previsti sulle strade provinciali per il 2018. Erano presenti il Presidente Antonio Pastorello e il Vicepresidente con delega alle politiche di progettazione e manutenzione viabilistica, Pino Caldana.

Dieci milioni di euro per sistemare l’asfalto lungo le strade provinciali danneggiate dal passaggio di mezzi pesanti, neve, ghiaccio e pioggia. A tanto ammonta la cifra, stanziata lo scorso anno, che verrà investita dalla Provincia di Verona sulla viabilità di propria competenza nel 2018, da Sant’Anna d’Alfaedo a Legnago, da Valeggio sul Mincio a Cologna Veneta.

Interventi per oltre 132 chilometri

In tutto, i tratti interessati dagli interventi corrisponderanno a oltre 132 chilometri distribuiti in 59 Comuni. Con il bilancio di previsione 2018-20, adottato dal Consiglio Provinciale la scorsa settimana, sono stati inoltre previsti altri 7 milioni di euro per le ribitumature, che verranno utilizzati nel 2019. Sempre per la sicurezza stradale, nell’anno in corso, verranno impegnati quasi due milioni di euro per far fronte ai dissesti.

Le opere in programma

Le opere in programma prevedono la realizzazione di barriere paramassi su alcuni tratti della Sp11 “della Val d'Adige” a Brentino Belluno, sulla Sp47 “dell’Altipiano” e su diverse altre strade provinciali di montagna. Verranno, inoltre, effettuati interventi di consolidamento sulla Sp36b nel Comune di Vestenanova e sulla Sp37 "dei ciliegi". Sono poi 1,2 i milioni di euro stanziati per il rifacimento di diversi guard rail.

Corrisponde a 500mila euro il fondo che la Provincia metterà già da quest’anno a disposizione dei Comuni per piccoli interventi sulla viabilità provinciale anche nei centri abitati, con un finanziamento massimo di 50mila euro a fondo perduto per la messa in sicurezza di incroci e attraversamenti. Per opere più "importanti" ed economicamente più impegnative, come ad esempio le rotonde, la Provincia ha istituito, sempre a favore dei Comuni, un fondo da 3milioni di euro per il 2018. Il finanziamento, per ciascuna opera, coprirà al massimo il 50% delle spese e non potrà comunque superare i 250mila euro.

Le dichiarazioni dei presenti

«Avevamo promesso interventi per garantire maggiore sicurezza sulle strade provinciali, - ha commentato il Presidente Antonio Pastorello - promesse che stiamo mantenendo con investimenti importanti per assicurare la viabilità lungo le strade di nostra competenza».

«Abbiamo agito rispondendo alle priorità indicate dai colleghi amministratori dei Comuni scaligeri - ha quindi concluso il Vicepresidente Pino Caldana - e a quelle del nostro personale che quotidianamente verifica lo stato della viabilità provinciale. Sappiamo che c’è molto da fare e stiamo procedendo spediti nel rispetto degli impegni presi».