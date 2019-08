Lavori di manutenzione a un cavalcavia: chiude il casello autostradale di Peschiera

Tra le ore 22.30 del 5 agosto 2019 e le ore 6 del 6 agosto 2019, per lavori di manutenzione di un cavalcavia, si rende necessaria la chiusura completa al traffico del casello autostradale di Peschiera del Garda. Il casello resterà chiuso sia in entrata che in uscita, in ogni direzione e da ogni provenienza. A renderlo noto è la rete autostradale A4.

Sempre in A4, lungo la carreggiata Est in direzione Venezia, per lavori di pavimentazione, si viaggerà su una sola corsia di marcia tra i caselli di Verona Est e Soave (al km 292), dalle ore 22 di mercoledì 7 alle ore 6 di giovedì 8 agosto 2019 e dalle ore 22 di giovedì 8 alle ore 6 di venerdì 9 agosto 2019. In caso di maltempo, comunica la rete autostradale, i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.